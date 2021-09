Covid, casi oltre i 200: in 24 ore registrate 248 nuove infezioni. Un morto. Lecce la provincia più colpita

Un morto e 248 nuovi casi covid registrati nel bollettino della Regione Puglia. Secondo i dati inviati dalla Regione oggi, 16 settembre, si registrano 248 nuovi casi su 13.931 e un morto. E sale anche il tasso di positività: 1,78%.

E' la provincia di Lecce quella che registra il maggior numero di casi: 59 in tutto, seguita da Bari con 53 casi. In provincia di Foggia invece i casi sono 4e mentre in provincia di Brindisi sono 40. Scendono a 32 i casi nella Bat e appena 14 a Taranto. Cinque i residenti fuori regione e due con provenienza ancora da definire.

Al momento gli attualmente positivi sono 3.368, 184 le persone ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.