Puglia, casi calati del 15% in sette giorni. Regione con maggior copertura tra gli over 50

Prosegue il calo della curva dei contagi Covid in Puglia e migliora ancora la situazione: nella settimana dall'8 al 14 settembre, secondo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe, c'è stata una riduzione dei nuovi casi del 15,3% rispetto a sette giorni prima. I «casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti» sono 91; sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica (7%) che in terapia intensiva (4%).

Bat la provincia con più contagi negli ultimi 7 giorni

Nella settimana analizzata, la provincia con più contagi è quella Bat, con 54 nuovi casi; seguono Lecce (42); Brindisi (31); Foggia (28); Bari (25) e Taranto (16).

Vaccini, in Puglia miglior copertura vaccale degli over 50

In Puglia è del 6,7% la quota di popolazione over 50 che non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino anti Covid: è il miglior risultato in Italia, seguito da quello della Lombardia con una 'scoperturà dell'8,5%. La popolazione pugliese che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 71% (media Italia 68%), a cui aggiungere un ulteriore 6,5% (media Italia 6,1%) vaccinato solo con la prima dose. Quindi, il 77,5% dei pugliesi dai 12 anni in poi ha ricevuto almeno la prima dose di siero anti Covid, fanno meglio solo Lombardia e Toscana. Tra i 12 e 19 anni, la percentuale di pugliesi che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 26,3%, la media italiana è del 33,7%.