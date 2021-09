Scuola, in Puglia si faranno 3.800 test covid ogni 15 giorni

Anno scolastico al via in gran parte delle città pugliesi. In Puglia si effettueranno quasi 4mila test covid ogni 15 giorni.

Il piano di monitoraggio

Oltre 3.800 test Covid ogni 15 giorni da effettuare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado della Puglia: il dipartimento Promozione della Salute ha pubblicato una circolare sul piano di monitoraggio della circolazione di Sars-cov 2 nelle scuole primarie e secondarie, con le prime indicazioni operative.

A Bari i test minimi da effettuare quindicinalmente saranno 716 nelle scuole primarie e 474 nelle scuole secondarie di primo grado. Nella Bat 238 e 163, a Brindisi 217 e 143, a Foggia 353 e 251, a Lecce 423 e 280, a Taranto 334 e 220. Complessivamente in Puglia si dovranno effettuare ogni 15 giorni almeno 2.282 test nelle primarie e 1.531 nelle secondarie.

«La Puglia - commenta l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco - è pronta ad avviare gli screening sulla circolazione del Covid nella popolazione studentesca, in attuazione di quanto previsto dall'Istituto superiore di sanità e dal commissario straordinario per l'emergenza. Questa attività si aggiunge alla campagna vaccinale dedicata agli studenti con chiamata scuola per scuola che in Puglia ha dato risultati ottimi. Ad oggi infatti abbiamo superato il 70% di vaccinazioni con almeno una dose della fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni: in Puglia nel dettaglio siamo al 70,25%, contro una media nazionale del 62,83%. Anche sulle secondi dosi nella fascia 12-19 anni siamo avanti, con la Puglia al 50,71% e l'Italia al 46,34%. La nostra regione ha un primato nazionale anche per quanto riguarda la vaccinazione del personale scolastico, docente e non, come ha sottolineato il ministro Bianchi pochi giorni fa, la cui copertura ha superato il 95%. Dal mondo della scuola arriva quindi un messaggio di fiducia nella vaccinazione che rappresenta la nostra principale arma di contrasto alla diffusione del virus».