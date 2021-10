Puglia, ecco il bando regionale per assumere 126 operatori del numero 112

Da oggi 27 ottobre 2021 è possibile presentare, in Puglia, le candidature per il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 126 unità di personale come «operatore telefonico specializzato», da assegnare alla centrale operativa del servizio numero unico dell'emergenza 112. È possibile presentare le candidature attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), compilando l'apposito modulo...

