La premier Meloni querela Luciano Canfora: la definì «neonazista nell'anima»

Lo storico Luciano Canfora è stato querelato per diffamazione dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La frase ritenuta diffamatoria dalla premier è quella che l'intellettuale pugliese pronunciò nell'aprile del 2022 in un incontro con gli studenti del Liceo Fermi di Bari. Canfora affermò che Meloni «è neonazista nell'animo» e la leader di Fratelli d'Italia annunciò, di lì a poco e via social, che lo avrebbe querelato, condividendo il video nel quale il filologo pronuncia quelle parole.

La notifica

Al professor Canfora è stato infatti notificato un verbale di identificazione con nomina del difensore firmato dal pm della Procura di Bari Giuseppe Dentamaro dal quale risulta che è indagato per diffamazione a seguito di querela della premier Giorgia Meloni. Canfora è difeso dall'avvocato Michele Laforgia.