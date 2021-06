Redditto di cittadinanza: in Puglia assegno per 114mila famiglie

In Italia torna a crescere la povertà assoluta. E anche in Puglia è nuovo record di famiglie che vivono con il reddito di cittadinanza: 132mila nuclei in tutta la regione. E un assegno mensile da 580 euro in media per chi vive da solo. Numeri che crescono ulteriormente se ai percettori del reddito si sommano i beneficiari della Pensione di Cittadinanza e fanno schizzare la Puglia al quarto posto in Italia per numero di beneficiari del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati