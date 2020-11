«Posso andare dai parenti?»: 17 risposte alle vostre domande. Tutto quello che si potrà fare nelle prossime due settimane

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte di mercoledì sera, anche grazie alle slide poste accanto all'inquadratura sul premier, è servita a fare un po' di chiarezza sui contenuti del Dpcm. Restano, tuttavia, alcuni interrogativi che possono riguardare casi specifici, ma che necessitano ugualmente di risposte, soprattutto per chi non vuole incappare in spiacevoli sanzioni. Proviamo quindi a dare risposta ai più diffusi quesiti che circolano in questi giorni tra i pugliesi.



Bisognerà tornare all'autocertificazione?

Sì. Con il nuovo Dpcm sarà necessario preparare, ed esibire in caso di controlli, un'autocertificazione tutte le volte che bisognerà spostarsi dal proprio Comune di residenza o domicilio durante la giornata, o solo per uscire da casa tra le 22 e le 5.



In quali occasioni si può ottenere una deroga agli spostamenti?

Le uniche motivazioni possibili per spostarsi dal proprio Comune di residenza o domicilio durante la giornata o solo per uscire da casa tra le 22 e le 5 sono: motivi di lavoro, motivi di salute o motivi di comprovata necessità.



È consentita l'attività motoria e sportiva?

Sì, ma dovrà essere svolta all'interno del proprio Comune e all'aperto. Sono comunque vietati gli sport di contatto. Già con il precedente Dpcm era stata disposta la chiusura di palestre e piscine.



Posso andare a fare colazione al bar, seduto ai tavolini o bevendo il caffè al bancone?

No. Bar, ristoranti e pub potranno lavorare solo in modalità d'asporto fino alle 22 (quindi cornetti, panini e pietanze potranno essere sì acquistati ma non potranno essere consumati sul posto, né tantomeno all'esterno del bar o del ristorante) o con il servizio a domicilio, per il quale non sono previsti limiti d'orario.



Posso andare dal parrucchiere o dall'estetista?

Sì, sempre nel rispetto delle norme già varate con i precedenti Dpcm per quanto riguarda l'attività per parrucchieri ed estetisti.



Posso accompagnare un figlio a scuola?

Sì, anche se per ora la Regione ha deciso di continuare a tenere chiuse le scuole.



È possibile uscire per andare a fare acquisti?

Sì.

I centri commerciali resteranno aperti?

Solo dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica, nei festivi e nei prefestivi, invece, saranno aperti solo i supermercati, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole presenti all'interno dei centri commerciali.



Posso muovermi liberamente all'interno del mio Comune di residenza o domicilio?

Sì, ci si può muovere liberamente dalle 5 alle 22, tuttavia il Dpcm raccomanda di limitare il più possibile le uscite alle sole attività considerate davvero necessarie. Per tutto ciò che può essere rinviato, meglio rimandare.



Se ho un genitore che non vive nel mio stesso Comune ma che non è nelle condizioni di fare la spesa o di provvedere a se stesso, posso andare da lui/lei?

Sì, rientra tra le esigenze di comprovata necessità, da dichiarare comunque nell'autocertificazione.



Posso portare il mio cane a fare i bisogni dopo le 22?

No. Questa è una novità importante rispetto al lockdown di primavera, quando comunque i proprietari dei cani potevano portare in qualsiasi orario, sempre nei pressi delle abitazioni, i loro amici a quattro zampe ad effettuare i bisogni. Adesso si cambia: le passeggiate con Fido possono essere effettuate solo tra le 5 e le 22.



Mi trovo attualmente in una zona rossa, ma sono residente in Puglia. Posso fare ritorno a casa?

Sì, ma al momento del rientro in Puglia bisogna segnalare il proprio arrivo, come previsto anche nei mesi precedenti.



I musei sono aperti?

No. E con il precedente Dpcm erano stati chiusi anche cinema e teatri.



Ci sono limitazioni per pranzi e cene da amici e parenti?

Restano le stesse indicazioni previste finora. Non ci sono, a dire il vero, passaggi specifici all'interno del Dpcm, ma il premier Conte ha suggerito di non andare a trovare persone non conviventi - salvo ovviamente per casi di necessità - perché anche queste occasioni si rilevano pericolose per il rischio di contagio.



Se faccio una passeggiata devo indossare la mascherina?

Sì, come da precedenti disposizioni la mascherina resta obbligatoria sia nei luoghi chiusi sia all'aperto. Resta ovviamente anche il divieto di assembramenti. In quelle strade o piazze nei centri urbani in cui si dovessero creare situazioni di asssembramento, i sindaci possano disporre la chiusura delle strade e delle piazze stesse.



Si può prendere l'autobus?

Sì, ma la capienza è stata ridotta del 50 per cento.



Per quanto tempo dureranno le misure?

Il Dpcm è entrato in vigore oggi e ha valore fino al 3 dicembre. Tuttavia, tra 15 giorni sarà fatta una verifica per decidere eventuali spostamenti di fascia per alcune Regioni.

