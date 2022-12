Molto rumore per nulla. Dopo gli annunci dei giorni scorsi, il governo ha fatto dietrofront sul tetto per i pagamenti digitali: è stato soppresso infatti il limite di 60 euro entro il quale gli esercenti potevano rifiutare transazioni con bancomat e carte. La spunta, consumatori in testa, chi riteneva che il tetto non fosse certamente una tutela per chi spende, costringendo a pagare in contanti anche per cifre basse. I commercianti non possono che incassare - è il caso di dirlo - solo la retromarcia governativa, ma chiedono ugualmente che l’esecutivo mantenga l’impegno sull’abbattimento delle commissioni.

I Dati



In Puglia il numero di Pos supera quota 167mila, in calo rispetto all’anno prima, a fronte dei 1.794 Atm, cifra sostanzialmente invariata rispetto all’anno passato.

Le transazioni effettuate con il Pos sono in aumento e, dunque, cresce anche il valore complessivo del transato tramite carte di credito. A fronte degli obblighi precedentemente introdotti dal governo, negli anni c’è stato un incremento crescente dei dispositivi e anche degli utilizzatori dei pagamenti digitali, soprattutto per la carta di debito o bancomat .

«La riformulazione delle novità sui pagamenti con Pos dovrebbe integrarsi con le misure già in vigore», afferma il data analyst Davide Stasi. «Con il Decreto Aiuti quater il governo ha già messo in campo un bonus di 50 euro per i soggetti passivi Iva tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati sui corrispettivi giornalieri». Coloro che adegueranno nel 2023 i registratori al sistema della lotteria degli scontrini avranno diritto a un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta, con un massimo di 50 euro per ciascun apparecchio. L’articolo 22 del Decreto Fiscale 2020, poi, prevede un credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate: dal 30 giugno scorso, data di entrata in vigore delle sanzioni in caso di rifiuto da parte di commercianti e professionisti, il suo valore è sceso dal 100 al 30 per cento. A beneficiare dell’agevolazione sono gli operatori con ricavi e compensi entro i 400mila euro.

Il Confronto