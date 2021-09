Polignano col fiato sospeso: torna il Red Bull Cliff Diving. Il titolo si gioca in Puglia

Torna - per l'ottava volta - a Polignano a Mare, in provincia di Bari, l'evento sportivo più atteso dell'estate: il Red Bull Cliff Diving World Series 2021. Lo "spettacolare" evento incoronerà i campioni del 2021. In gara 12 uomini e le 12 donne che potranno accedere alle piattaforme di 27 e 21 metri montate su una terrazza a picco sul mare e tuffarsi nell'Adriatico.

Ecco quando si terrà.

L'evento sportivo

Conto alla rovescia per le tappe finali della Red Bull Cliff Diving World Series 2021: nuovi record sono stati infranti nel corso della precedente tappa irlandese e adesso Polignano a Mare (Bari) si sta preparando a ospitare le ultime due giornate di gara dell'evento internazionale che vede sfidarsi i migliori high diver del mondo.

Gary Hunt e Rhiannan Iffland inarrestabili nel weekend irlandese in cui si è combattuta la terz'ultima tappa della Red Bull Cliff a Downpatrick Head. Sul podio, terzo tra gli uomini, anche l’italiano Alessandro De Rose.

La prima competizione avrà luogo il 22 settembre, e quattro giorni dopo, il 26, si svolgerà la finale assoluta durante la quale saranno premiati i campioni dell'edizione 2021.

"I migliori cliff diver del mondo si tufferanno ancora una volta nell'Adriatico spiccando il volo dalle piattaforme situate sul balcone di un cittadino. Oltre alla penultima tappa, Polignano a Mare ospiterà anche la finalissima della stagione 2021", fanno sapere da Red Bull.

Il programma

Sabato 25 settembre

12:15-12:45 Warm up

13:00-14:00 1° Round - Donne e Uomini

14:00-15:00 2° Round - Donne e Uomini

Domenica 26 settembre

12:15-12:45 Warm up

13:10-14:00 3° Round - Donne e Uomini

14:15-15:15 Ultimo Round - Donne e Uomini

15:15 Premiazione

L'assessore alla Cultura e il sindaco di Polignano

«Nello straordinario contesto paesaggistico di Polignano a Mare, si rinnova uno degli eventi sportivi più emozionanti e spettacolari al mondo», commenta l'assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Massimo Bray: «Si tratta di una settimana intera di fine settembre che arricchisce il palinsesto dei grandi eventi in Puglia e consolida, attraverso lo sport, l'offerta turistica fuori stagione della nostra Regione». Entusiasta il sindaco Polignano, Domenico Vitto: «Siamo davvero contenti, grazie all'ormai collaudata collaborazione con Regione Puglia e Red Bull, di aver riportato a Polignano a Mare, dopo la pausa forzata imposta dall'emergenza sanitaria, una manifestazione così prestigiosa che esalta le bellezze del nostro territorio e coniuga in modo straordinario sport e spettacolo. Siamo ancor più orgogliosi della decisione di Red Bull di ospitare a Polignano una tappa e la prova finale».