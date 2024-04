Si è trasformato subito in un caso l’asso nella manica che il governatore Michele Emiliano ha voluto giocarsi nella composizione della nuova giunta, per tendere in qualche modo la mano al leader M5s Giuseppe Conte, che tra le condizioni poste per il rientro nella maggioranza aveva chiesto l’istituzione di un assessorato alla legalità . E nella scelta di un nome di alto profilo, di un personaggio specchiato - è stato il pensiero di Emiliano - chi se non la neretina Viviana Matrangola, la figlia di Renata Fonte, l’assessora comunale di Nardò uccisa nel 1984 e che ha pagato con la vita la sua battaglia contro la speculazione edilizia a Porto Selvaggio? Matrangola, oltretutto, è stata consulente esperto per il Gabinetto del Ministero di Grazia e Giustizia, nella tavola rotonda degli Stati Generali dell'Antimafia del 2016, ha ricevuto il Premio Borsellino 2017 per l'impegno civile, e dal 2000 vanta una collaborazione attiva con “Libera associazioni nomi e numeri contro le mafie”.

La polemica