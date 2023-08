Scontrino pazzo anche a Lecce: un euro in più per dividere in due una crepe alla nutella

Scontrini pazzi, anche a Lecce. Il fenomeno social dell'estate, con i clienti che postano su Facebook o Instagram alcune voci "discutibili" inserite sullo scontrino dagli esercenti, arriva anche in Puglia. Dalle trofie col pesto, per cui in Liguria una mamma aveva dovuto pagare un piattino per darne qualche forchettata alla propria figlia, alla crepe alla nutella, a Lecce. In un noto bar in Piazza Sant'Oronzo.

Su un gruppo facebook molto frequentato "Vivere Lecce" la segnalazione di una cliente: una crepe alla nutella, pagata 4,50 euro più un euro per il "diviso".

Insomma, se la si divide in due costa di più. Svariati i commenti sui social. Del resto è l'estate degli scontrini pazzi.