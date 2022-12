“Le feste a tavola in Puglia”: con Quotidiano il libro delle ricette più buone per Natale e Capodanno

Natale è sinonimo di serenità, gioia e, perché no, dello stare insieme. Le tavolate della Vigilia, del 25 dicembre ma anche di San Silvestro e Capodanno sono spesso un tripudio di bellezze e specialità culinarie. E allora per un po' di fantasia e ispirazione in più, ecco il ricettario “Le feste a tavola in Puglia”.

Da domani il libro di ricette firmato Luciano Pignataro sarà in vendita con Nuovo Quotidiano di Puglia a 3,80 euro più il prezzo del quotidiano.

Il ricettario

Questo ricettario è una fotografia della realtà odierna, con piatti antichi e moderni, qualcuno d’autore. Tutto da fare in famiglia. Certo, una famiglia molti diversa da quella di quarant’anni fa, ma pur sempre famiglia, il nucleo fondante di tutto ciò che funziona nel nostro Paese e che spesso rendo sopportabile le mancanze della istituzione.

Sono quasi sempre ricette povere, dove il gusto nasce dalla virtù della necessità. La Puglia, con i suoi 340 chilometri, presenta una varietà incredibile di biodiversità e di abitudini. Eppure questa diversità è fondata su un dato comune: la supremazia del vegetale a tavola. La produzione pugliese è eccellente e molti piatti hanno come protagonista assoluto l’elemento vegetale oltre che quello marino visto la lunghezza delle sue coste.