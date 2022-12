Lavoro: nelle scuole pugliesi si insegna la sicurezza grazie ai videogame

È stata presentata oggi a Bari, nella sede della Regione Puglia, la quinta edizione de “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione” che attraverso l'uso di un videogame realizzato dalla “AgeOfGames”, consente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di imparare a riconoscere ed evitare le situazioni di rischio acquisendo competenze sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzando in particolare i processi dinamici e coinvolgenti legati alla gamification.

L'iniziativa

L'iniziativa è organizzata in collaborazione tra la direzione regionale Inail Puglia, l'assessorato alla Salute della Regione e l'Ufficio scolastico regionale, e utilizza il linguaggio dei videogiochi per sensibilizzare gli studenti pugliesi delle scuole primarie e secondarie di primo grado sui rischi che ci circondano e le precauzioni da utilizzare. Nelle prime quattro edizioni sono stati coinvolti oltre 30mila studenti e centinaia di istituti scolastici. Sono previsti premi in denaro assegnati agli Istituti dei primi tre classificati.

«In Italia - afferma Giuseppe Gigante, direttore regionale Inail Puglia - muoiono sul lavoro oltre tre persone al giorno. Promuovere la sicurezza sul lavoro e la cultura della prevenzione sono alcuni dei i compiti assegnati all' Inail». «Questa iniziativa delle olimpiadi della prevenzione - conferma l'assessore regionale alla Sanità Rocco Palese - è un elemento estremamente positivo per le scuole e riguarda la prevenzione di tanti incidenti, sia quelli in età giovanile ma anche quelli sul lavoro, quelli tutelati da un'istituzione storica del nostro Paese, l'Inail».