Il presidente di InnovaPuglia e il “ciondolo magico”: «Inibisce qualsiasi virus». Bufera social. Il virologo Burioni: «La Pa promuove chi dice cose irreali sul Covid»

«Costa 50 euro e inibisce qualsiasi virus». L'efficacia del “ciondolo magico” di fabbricazione israeliana è stata garantita dal segretario nazionale del sindacato di polizia Siap, Giuseppe Tiani, in audizione alla Commissione affari costituzionali della Camera, in videoconferenza. Il segretario, che ha magnificato le doti del ciondolo, è anche presidente di InnovaPuglia, la centrale appalti della Regione che gestisce, fra le altre cose, un giro da un miliardo di forniture per la sanità regionale.

«Io oggi porto al collo - ha spiegato in diretta - questo micro-purificatore d’aria che costa 50 euro di tecnologia istraeliana per un metro cubo intorno alla persona genera dei cationi che inibiscono qualsiasi virus abbia segno positivo. È tecnologia che andrebbe distribuita alle forze di polizia del Paese, a tutti i sanitari impegnati, e che questo ci darebbe una mano a fare più serenamente il nostro lavoro e soprattutto a combattere il virus».

Il video ha fatto il giro del web. E naturalmente è arrivata la precisazione dello stesso Tiani: «Non è mai stato fatto alcun accostamento tra l’utilizzo del purificatore d’aria individuale di ultima generazione ed il contrasto al Covid-19. A margine di un ben più articolato intervento (che vi proponiamo integralmente, ndr) in tema di immigrazione e sicurezza in cui venivano richieste maggiori tutele legali, operative e sanitarie per il personale delle forze di polizia - dice Tiani - è stato richiesto anche l'utilizzo della tecnologia più all’avanguardia evidenziando ai presenti l’esistenza di uno strumento, pubblicizzato da diversi mesi dalla ditta costruttrice attraverso importanti e qualificati quotidiani nazionali e la cui scheda tecnica non è stata mai smentita, che potrebbe essere utile per la salute degli operatori».

La bufera, sui social, non si è fatta attendere. «Pare che la pubblica amministrazione si impegni assiduamente a individuare chi ha detto la cosa più irreale sul Covid-19 negli ultimi mesi per affidargli infine un importante incarico». Lo ha scritto su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all'università Vita-Salute San Raffaele.

