Treni a idrogeno nel Salento, 37 milioni dal Pnrr. Ecco le linee

La Regione Puglia ha ottenuto un finanziamento di circa 37,4 milioni di euro, a valere sul Pnrr, per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario regionale.

IL PROGETTO

«Con decreto direttoriale della Direzione generale per il Trasporto pubblico locale e regionale del 31 marzo 2023 - fa sapere la Regione - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto che vede Ferrovie del Sud Est come soggetto attuatore, stanziando circa 13,4 milioni di euro per la realizzazione di impianti di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno e 24 milioni per l'acquisizione di nuovo materiale rotabile alimentato a idrogeno». Le linee ferroviarie interessate saranno la Lecce-Gallipoli, la Novoli-Gagliano e la Casarano-Gallipoli. Gli interventi dovranno essere affidati entro il prossimo giugno e conclusi entro giugno 2026. «Siamo davvero soddisfatti che la candidatura del progetto messo a punto con Fse e presentata dalla Regione al Mit a fine gennaio sia stata ammessa a finanziamento - commenta l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. La sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario regionale rientra in una più ampia strategia di sviluppo sostenibile e di decarbonizzazione regionale».