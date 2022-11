Oggi è la festa dell'albero, ecco quanti sono nelle città pugliesi: si salva solo Taranto

Oggi, 21 novembre, è la festa dell'albero. Anche nel 2022 si rinnova la ricorrenza che è stata istituita con una legge ad hoc nel febbraio del 2013. Sono passati quasi dieci anni, la festa dell'albero c'è, esiste ed è l'occasione - spesso - di piantumare nuovi arbusti nelle città. Eppure la situazione resta piuttosto complicata, in tutto il Mezzogiorno e anche in Puglia. I numeri forniti da Legambiente con il report Ecosistema Urbano, pubblicato qualche giorno fa, non mentono. E fanno emergere una realtà che penalizza fortemente le città del Mezzogiorno.

Quanti alberi ci sono in Italia?

Ma quanti sono gli alberi nelle città italiane? Legambiente ha preso in esame quelli in aree di proprietà pubblica, rapportandoli al numero di abitanti. Un esempio: a Cuneo per ogni 100 abitanti ci sono 206 alberi, a Brescia ce ne sono 112, a Modena 115, a Reggio Emilia 85, a Trieste 102. E in Puglia? Dimenticate questi numeri. Taranto è una delle città più virtuose del Mezzogiorno: 32 alberi ogni 100 abitanti. Bari e Foggia non superano i 9/100 ab., Brindisi ne ha 12 per ogni 100 abitanti e Lecce appena 10.