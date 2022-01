Dissesto idrogeologico, dalla Regione Puglia 38 milioni per 101 interventi: L'elenco dei Comuni finanziati

Dalla Regione Puglia arrivano circa 38 milioni di euro per finanziare 101 interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza di edifici e sulla viabilità. Il 2022 si apre con questo imponente pacchetto di finanziamenti approvato dalla Giunta regionale su indirizzo del presidente Michele Emilliano, su proposta articolata dal vicepresidente e assessore regionale al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, che ha orientato i finanziamenti nazionali e regionali per investimenti, riuscendo ad assegnare risorse a tutti i Comuni pugliesi che hanno partecipato all’avviso pubblico “Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali” e a 17 Comuni che hanno partecipato all’avviso pubblico “Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche o di pubblico interesse”. E finanziando, d’intesa con il Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia, e sulla scorta dell’Accordo tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni a statuto ordinario del 9 settembre 2021, cinque interventi individuati dopo la riunione del 13 settembre dell’anno scorso con tutti i sindaci del Gargano, che il vicepresidente Piemontese aveva convocato a Vico del Gargano dopo le alluvioni che, a fine agosto, avevano flagellato il Promontorio.

I cantieri

«È un passaggio di grande importanza perché attiva cantieri di opere di forte impatto nella vita quotidiana delle nostre comunità e dà una risposta ai danni provocati da calamità naturali anche recenti”, hanno detto Emiliano e Piemontese, sottolineando come questo pacchetto “rafforzi le nostre politiche di messa in sicurezza del territorio e si proponga come un banco di prova per il sistema degli enti locali pugliesi per quella sfida nella sfida che abbiamo davanti per ‘mettere a terra’ le tante risorse disponibili con procedure trasparenti, veloci ed efficienti».

Calamità naturali e opere pubbliche

Con oltre 20 milioni e mezzo di euro sono state finanziate tutte le istanze che i Comuni, rispondendo all’avviso pubblico regionale, hanno presentato per il finanziamento di opere pubbliche necessarie dopo i danni provocati da calamità naturali, anche le recentissime della metà del novembre scorso. Con ulteriori 3 milioni di euro sono state finanziati i primi 17 Comuni che avevano risposto all’avviso per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche, mentre l'Assessorato al Bilancio e alle Infrastrutture lavora per mobilitare nuove risorse in modo da scorrere ulteriormente la graduatoria.

I finanziamenti ai Comuni

Nel dettaglio, nella Città metropolitana di Bari: lavori per 150.000 si realizzeranno all’Auditorium comunale di Locorotondo, finanziati 270 mila euro per il cavalcavia di Via Lezzi a Noci e 130 mila euro a Polignano a Mare per la manutenzione straordinaria del campanile del Palazzo dell’Orologio.

Nella provincia Barletta-Andria-Trani: 300 mila euro al Comune di Minervino Murge per la messa in sicurezza della Villa Faro.In provincia di Brindisi: 150 mila euro a Cellino San Marco per la manutenzione straordinaria degli alloggi “ex Macello” e 100 mila euro a Villa Castelli per ripristinare le strade danneggiate dalle calamità naturali.

In provincia di Foggia: 300 mila a Accadia per interventi al Centro foresteria in contrada “Agata delle Noci”, altrettanti a Anzano di Puglia per la strada comunale “Croce-Calvario”, Ascoli Satriano per la strada comunale “Faragola” danneggiata dal canale “Fosso Rinaldi”, a Biccari per lavori sul Torrente Vulgano, a Bovino per la strada comunale “Acquaviva-Bufaleria” che collega la Strada provinciale 110 con Strada statale 90, a Cagnano Varano per la viabilità periurbana in località “Pozzo Nuovo”, a Carlantino per la strada comunale in contrada “Serre”, a Casalnuovo Monterotaro per l’immobile comunale in Corso Cardinal Parente, a Casalvecchio di Puglia per le strade “Vecchia Casalnuovo-Lucera”, “Santa Lucia”, “Crocella” e “Casalvecchio-Celenza”. A Castelluccio Valmaggiore 450 mila euro complessivi per due interventi su muro di cinta, fabbricati, loculi e viali del Cimitero; a Castelnuovo della Daunia, 150 mila euro per la strada comunale via Fontana d'Attilio e altrettanti per il muro di sostegno a monte di Via della Gardenia; a Celenza Valfortore, 300 mila euro per la strada comunale di Via Madonna delle Grazie danneggiata da calamità naturali e 150 mila euro per l’edificio comunale in Largo San Francesco; a Ordona 300 mila euro per la scuola elementare “Frassati” di Via Ascoli e 150 mila euro per l’impermeabilizzazione della copertura a terrazzo del complesso Scuola secondaria di primo grado; a Rocchetta Sant’Antonio, 300 mila euro per il muro di contenimento della strada vicinale “Fontana d’uva” e 150 mila euro per l’immobile denominato ex Chiesa di San Giovanni; a San Nicandro Garganico 300 mila euro per il Mattatoio comunale e 150 mila euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della tribuna del Campo sportivo; a Troia 300 mila euro per lavori di rifacimento del muro di sostegno su via Vittorio Emanuele e Volturino per il piazzale e il muro di contenimento della scuola “Monsignor Savastio” e 150 mila euro per il rifacimento dei pavimenti e dei marciapiedi del belvedere tra via Roma e via Felice De Rubeis; a Volturara Appula 180 mila euro per gli spazi pubblici e i camminamenti del “Giardino Cairelli" e 150 mila euro per ristrutturare alcuni immobili da adibire a struttura ricettiva di pubblico interesse sito all’interno dell’area del Villaggio turistico Primavera. Finanziamento di 300 mila euro per ciascuno dei seguenti Comuni: Deliceto per la Strada San Gerardo - Masseriola sul canale Vallone della Madonna; Cerignola per ripristino di opere pubbliche danneggiate da calamità naturali; Faeto per la scuola di Piazza Izzo e il fabbricato Belvedere di Viale Kennedy; Lesina per il sistema di convogliamento delle acque meteoriche; Mattinata per la strada comunale “Mandorla Amara”; Motta Montecorvino per arterie stradali comunali danneggiate da calamità naturali; Orsara di Puglia per lavori di ripristino della strada comunale di Via Gramsci; Panni per l’area del centro abitato via Niviera - Via Castello a Levante; Pietramontecorvino per la strada comunale 1 "Canneti" e n.2 " Santa Lucia”; Poggio Imperiale per la strada extraurbana “Fucicchia 1.1”; Rignano Garganico per ripristinare la pavimentazione del vecchio centro storico danneggiato da calamità naturali; Roseto Valfortore per le strade comunali “la Rocchetta” e “Frattacoletta”; San Marco La Catola per la Strada comunale “Sterparo alto” in località “Piana delle Lame”; San Paolo di Civitate per ripristinare strade extraurbane; Serracapriola per interventi sulla sede stradale; Stornara per l’area del centro abitato della Villa comunale; Stornarella per il Poliambulatorio comunale di Via Giacomo Puccini; Torremaggiore per la Strada comunale extraurbana n.56. Finanziamento da 150 mila euro a Carpino per la sistemazione e messa in sicurezza del Cimitero comunale, Rodi Garganico per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri e Vico del Gargano per ripristinare la viabilità pubblica danneggiata da calamità naturali. A Monte Sant'Angelo, 149 mila euro per la riqualificazione di un’area comunale.

In provincia di Lecce: ad Andrano con 100 mila euro saranno ripristinate le strade comunali e con 200 mila euro il muro di recinzione del campo sportivo; a Campi Salentina con270 mila euro saranno realizzati lavori sulla Chiesa della Madonna del Bosco; con 283 mila euro il Comune di Cannole realizzerà lavori sulle opere pubbliche danneggiate dall’alluvione del 18 novembre dell’anno scorso; con 300 mila euro Castrignano del Capo ripristinerà servizi igienici e locali pubblici sul lungomare Cristoforo Colombo di Santa Maria di Leuca; con 297.076,73 euro saranno finanziati lavori sulla rete di pubblica illuminazione e sulle reti stradali di Cavallino, stessa cifra per il Parco del Bosco del Comune di Collepasso e per il portale di ingresso del Cimitero comunale di Cursi; a Diso con 135.000 saranno recuperate opere pubbliche danneggiate sempre dall’alluvione di novembre 2021 e con 150 mila euro sarà potenziata la rete di fognatura pluviale della frazione di Marittima; con 225 mila euro il Comune di Galatina interverrà su Casa e ‘Torre dell’Orologio” in piazza San Michele, nella frazione di Noha; a Giuggianello 300 mila euro per lavori di messa in sicurezza del Cimitero comunale e 150 mila euro per la demolizione e ricostruzione del muro di cinta dell’impianto sportivo comunale; 110 mila euro a Giurdignano per ripristinare il manto stradale di alcune strade; 295 mila euro a Monteiasi per la manutenzione di strade comunali; a Martignano 300 mila euro per ripristinare opere pubbliche e 150 mila euro per la manutenzione di vari immobili; a Sannicola 300 mila euro per il ripristino delle strade e 150 mila euro per la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei pali di pubblica illuminazione; 300 mila euro ciascuno a Maglie, Matino, Minervino di Lecce e Montesano Salentino per recuperare le strade danneggiate dalle calamità naturali e a Neviano per l’impianto sportivo “Salvatore Imperiale” di via Massimo D'Azeglio; al Comune di Ortelle 247.900 euro per il Sepolcro “Sub Divo” del Cimitero comunale e 52.100 euro per lavori in Via Manzoni e Via Vittorio Veneto; 80 mila euro a Patù per il ripristino dell’area della cripta di Sant’Elia; al Comune di Poggiardo 115 mila euro per il Campo sportivo, 104 mila euro per la casa del custode e la Cripta SS Stefani del Cimitero e 81 mila euro per la strada comunale per Maglie e la strada comunale per Minervino; 300 mila euro a Ruffano per il Sentiero Madonna della Serra; 298.770,40 euro a San Marzano di San Giuseppe per il manto stradale e il sottopasso danneggiato da calamità naturali; 300 mila a Santa Cesarea Terme per il ripristino delle strade comunali; 200 mila euro a Sava per la sistemazione di tratti stradali ad alta pericolosità di sicurezza; 192 mila euro a Squinzano per interventi di ripristino del muro di recinzione del cimitero. Finanziamento di 150 mila a testa al Comune di Martignano per la manutenzione di vari immobili, Parabita per lavori di manutenzione e restauro del Cimitero monumentale e Surbo per la manutenzione straordinaria del Palazzetto dello sport. A San Cesareo di Lecce, 96 mila euro per la messa in sicurezza del giardino storico della ex Distilleria “De Giorgi”.

In provincia di Taranto: 300 mila euro a Lizzano per il recupero della Torre dell’Orologio; 150 mila euro a Maruggio per lavori in Piazza San Giovanni Battista; al Comune di Montemesola 300 mila euro per il ripristino del manto stradale e del sottopasso; 300 mila euro a Pulsano per interventi sulla viabilità comunale. A questi, si aggiunge 1 milione di euro di investimento diretto della Regione Puglia per il miglioramento sismico del fabbricato regionale ex Inapli, sede degli uffici regionali a Taranto.