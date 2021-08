Rientro in classe da settembre, ma in Puglia gli studenti under 15 vaccinati sono solo il 6%. E Scuole diffuse scrive all'Anci: «No alla Dad, i sindaci non devono chiudere»

Il ritorno in classe da parte dei ragazzi è subordinato alle vaccinazioni sia degli stessi studenti sia dei loro professori. La Regione Puglia sta facendo grande affidamento alla campagna vaccinale per la fascia 12-19 anni che partirà dal 23 agosto prossimo. In realtà, gli adolescenti possono vaccinarsi già dallo scorso giugno e molti di loro lo hanno pure fatto o lo stanno facendo, come testimonia l’ultimo report pubblicato sul sito del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati