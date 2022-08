Puglia, calano ancora i contagi. Non ci sono stati morti

Sono 1.763 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati in Puglia nelle ultime ore (domenica 7 agosto) a fronte di 10.138 test. Non ci sono vittime. Attualmente sono 45.739 le persone positive, 420 quelle ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva.

Il tasso di positività

Il tasso di positività è del 17,4%. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 473, Bat 111, Brindisi 184, Foggia 183, Lecce 452, Taranto 296. I residenti fuori regione sono 54, quelli in Provincia in definizione 10.