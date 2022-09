Covid, bollettino regionale: altri 1.118 casi in Puglia e tre vittime

Sono 1.188 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 8.793 test. Si registrano tre vittime. Il tasso di positività è del 13,5%. Sono 11.527 le persone attualmente positive, 115 quelle ricoverate in area non critica, sei in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 379, Bat 75, Brindisi 136, Foggia 132, Lecce 321, Taranto 125, residenti fuori regione 16, provincia in definizione quattro.

Risalgono i contagi anche nel Barese

Risalgono anche in provincia di Bari i nuovi contagi Covid-19: secondo il report settimanale dell'Asl Bari, tra il 19 e 25 settembre c'è stato un incremento del 19,2% rispetto a sette giorni prima. Il tasso settimanale passa infatti da 136,7 a 163 ogni 100mila abitanti, superando di poco la soglia dei 2mila nuovi casi nel periodo considerato.

La circolazione del virus Sars-Cov 2 resta dunque significativa ma a livelli contenuti in tutti i Comuni dell'area provinciale, con l'unica eccezione di Poggiorsini, territorio «covid free» per la quarta settimana consecutiva.