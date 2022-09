Vaccini anti-Covid, arrivate in Puglia oltre 8.000 del nuovo Pfizer contro Omicron 4 e 5. Bollettino: 360 casi e nessun morto

Vaccino contro le varianti Omicron 4 e 5: arrivate 8.640 dosi del nuovo siero. Tre confezioni, contenenti in tutto 8.640 dosi del nuovo vaccino anti-Covid Pfizer, adattato quindi alle varianti Ba.4/Ba.5, sono state prelevate stamattina dalla farmacia dell'Istituto Tumori di Bari, e poi sono state trasferite all'hub vaccinale dell'ospedale Di Venere. Nei frigoriferi a meno 80 gradi dell'istituto oncologico sono conservate altre 17mila dosi, a disposizione della nuova campagna vaccinale.

Il bollettino

Sono 360 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 4.182 test. Non risultano decessi. Il tasso di positività è dell' 8,6%. Sono 9.397 le persone attualmente positive, 94 quelle ricoverate in area non critica, 7 in terapia intensiva. Questa la suddivisione per province: Bari 112, Bat 28, Brindisi 40, Foggia 33, Lecce 99, Taranto 46, residenti fuori regione uno, Provincia in definizione uno.