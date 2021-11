Covid, tre nuovi ricoverati in terapia intensiva. In Puglia 83 casi e nessun decesso

Tre ingressi nelle terapie intensive per un totale di 20 ricoverati. Oggi in Puglia si registrano 83 nuovi casi di Coronavirus su 14.824 test, con un calo del tasso di positività dall'1,3% di ieri allo 0,56% di oggi. Non è stato registrato alcun decesso.

I numeri divisi per provincia



Provincia di Bari: 9

Provincia di Bat: 0

Provincia di Brindisi: 17

Provincia di Foggia: 11

Provincia di Lecce: 36

Provincia di Taranto: 9

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 1

Delle 3.119 persone attualmente positive 141 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva (ieri erano 17).

