Violate le norme anti-contagio: 30 denunce a Copertino. Città e paesi chiudono i parchi pubblici: «Ancora troppi assembramenti»

Ultimo aggiornamento: 12:49

«Il dato fino alle 11. 30 ci dice che siamo irresponsabili: quasi 30 i denunciati ai sensi dell'art. 650. Nei confronti di chi poi continua a postare idiozie vantandosi di trasgredire, i provvedimenti non mancherano». Lo annuncia sui social Sandrina Schito, sindaca di Copertino, centro del Salento dove al momento si sono verificati il maggior numero di casi di contagio da coronavirus Anche per le continue violazioni al decreto, alcune città della Puglia hanno scelto di chiudere i parchi pubblici. Bari, innanzitutto. E poi Lecce e altri Comuni del Salento. Una decisione necessaria per contenere l'emergenza sanitaria anti Covid-19. Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ha disposto la chiusura, a partire dalle 14 del 14 marzo, della Villa Comunale e del Campo Montefusco di Santa Rosa.Fino a nuova ordinanza, i cacelli della villa comunale e del Coni resteranno chiusi al pubblico. Nelle scorse ore proprio il sindaco Salvemini aveva effettuato dei controlli nei parchi della cittadini verificando "fenomeni di assembramento" - seppur limtato - all'interno delle aree verdi della città. Dunque in linea con il Dpcm dello scorso 11 marzo ha deciso di chiudere le aree. Una linea seguita anche dai sindaci dei comuni salentini. Copertino il primo cittadino Sandrina Schito ha fatto sapere che chiudere il Parco della Grottella è logisticamente impossibile, ma l'area è presidiata dalla Protezione Civile per disincentivare la fruizione del parco e non è escluso che i controlli possano essere potenziati nelle prossime ore. Novoli sono già chiusi i due parchi pubblici, il Dog Park Novoli e il Parco di via Sacco e Vanzetti. Nonostante la chiusura le forze dell'ordine effettuano controlli ogni ora sul territorio. Il sindaco di Cavallino , Bruno Ciccarese Gorgoni ha disposto la chiusura di Casina Vernazza e, nella frazione di Castromediano, cancelli chiusu al Parco Adele Savio ex Campo Bisanti.Buone notizie da San Donato dove invece, il sindaco Alessandro Quarta non prevede per il momento chiusura dei parchi perché la cittadinanza sta rispettando regole e prescrizioni. Taranto il sindaco Rinaldo Melucci ha firmato un'ordinanza che prevede il divieto di accesso a pinete, giardini, parchi, spiagge, arenili e scogliere, intesi come luoghi di aggregazione, disponendo contestualmente anche la chiusura di tutti gli esercizi di somministrazione self-service comunemente definiti “h24”. «Abbiamo dovuto ricorrere a questa misura - ha spiegato il sindaco Melucci - perché la risposta di alcuni cittadini, soprattutto più giovani, non è stata quella che ci aspettavamo. L’invito a rimanere a casa non è stato raccolto da tutti e, di conseguenza, nei parchi si sono verificati assembramenti che non si conciliano con le indicazioni ricevute dal Governo». Stop quindi a giri nei giardini o alla villa Peripato.