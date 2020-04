Puglia, altri 49 casi. Tre i decessi, Taranto ancora a zero nuovi contagi. Lopalco: «Non abbassiamo la guardia». Tre infermieri positivi a Lecce

Ultimo aggiornamento: 20:19

Salgono i nuovi casi positivi in Puglia , ma Lopalco dichiara: «Oscillazioni fisiologiche. Non abbassiamo la guardia». I positivi salgono ancora, e sono 2927, ma i ricoverati scendono a 449 (50 in meno rispetto a ieri). Sale dunque anche la percentuale dei casi trattati a domicilio, oggi il 79% contro il 78% di ieri (28 aprile), mentre si conferma al 2% la quota di pazienti in terapia intensivaSale anche il numero dei guariti, 692 (+38 rispetto a ieri).I NUMERISecondo i dati del bollettino della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, oggi (29 aprile) sono stati stati registratiper l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivicasi con un incremento dell'1,23% (ieri la percentuale era allo 0,56% e l'altro ieri 0,25%). E sale anche la percentuale del rapporto positivi/tamponi, ora al 2,67% (ieri 1,45%; l'altro ieri 1,02%). Taranto per il terzo giorno consecutivo a zero nuovi contagi; Brindisi uno, dopo l'exploit di ieri con nessun nuovo caso.Nel dettaglio, i 49 nuovi casi sono così suddivisi:16 nella Provincia di Bari;0 nella Provincia Bat;1 nella Provincia di Brindisi;28 nella Provincia di Foggia;4 nella Provincia di Lecce;0 nella Provincia di Taranto.Sono stati registratidecessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 58.496 test.Sonoi pazienti guariti.2927 sono i casi attualmente positivi.LEGGI ANCHE: Covid-19 Italia bollettino: 548 malati in meno, 203.591 casi totali (+2.086), 71.252 guariti (+2.311), 27.682 morti (+323) Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.029 così divisi:1.301 nella Provincia di Bari;555 nella Provincia di Brindisi;371 nella Provincia di BAT;1.032 nella Provincia di Foggia;484 nella Provincia di Lecce;255 nella Provincia di Taranto;29 attribuiti a residenti fuori regione;2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.«Queste oscillazioni giornaliere sono fisiologiche e prevediamo di continuare ad osservarle anche nei prossimi giorni - dichiara il responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco - La nostra sorveglianza sul territorio è massiva, a fronte della ricerca attiva e tempestiva dei casi stiamo isolando tutti i focolai. Lo sforzo è quello di circoscrivere tutte le catene di contagio. Questi dati ancora una volta confermano il nostro forte messaggio a non abbassare la guardia».LECCE: POSITIVI TRE INFERMIERITre infermieri, due uomini in servizio al Dea di Lecce e una donna alla scuola per infermieri, sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 eseguiti sul personale sanitario.Nello specifico si tratta di un infermiere leccese e di uno della provincia, entrambi in servizio nel reparto di Rianimazione del Dea a Lecce. Positiva anche la moglie di quest'ultimo, in servizio alla scuola infermieri e la figlia dei due.(Maddalena