Collegi plurinominali Camera e Senato: ecco gli eletti dei listini partito per partito

Collegi plurinominali Camera e Senato, ecco i nomi di tutti i parlamentari che sono stati eletti in Puglia, partito per partito.

Ecco gli eletti alla Camera:

Movimento 5 stelle, eletti 5 candidati:

Giuseppe Conte - Collegio plurinominale P01, ma potrebbe subentrare Gianvito Lovecchio.

Gianmauro Dell'Olio - Collegio plurinominale P02

Leonardo Donno - Collegio plurinominale P04

Carla Giuliano - Collegio plurinominale P01

Pasqua L'Abbate - Collegio plurinominale P03

Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, eletti 4 candidati

Raffaele Fitto - Collegio plurinominale P04

Marcello Gemmato - Collegio plurinominale P03, subentra Giovanni Maiorano

Giandonato Lasalandra - Collegio plurinominale P01

Giorgia Meloni - Collegio plurinominale P02 (subentra Gemmato)

Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista, eletti 3 candidati

Marco Lacarra - Collegio plurinominale P02

Ubaldo Pagano - Collegio plurinominale P03

Claudio Michele Stefanazzi - Collegio plurinominale P04

Forza Italia, eletti 2 candidati

Mauro D'Attis - Collegio plurinominale P04 (subentra Andrea Caroppo)

Marcello Lanotte - Collegio plurinominale P01

Lega per Salvini premier, eletto un candidato

Salvatore Marcello Di Mattina - Collegio plurinominale P04

Azione - Italia viva - Calenda, eletto un candidato

Maria Rosaria Carfagna - Collegio plurinominale P02

«Ringrazio tutti gli elettori, e specialmente quelli pugliesi e campani - ha commentato Mara Carfagna di Azione - che hanno premiato la mia scelta e il mio impegno con oltre 50mila voti complessivi. Per le regole della legge elettorale risulto eletta in Puglia, e la mia promessa è portare in Parlamento con me non solo quella regione ma tutto il Sud. Le speranze del Mezzogiorno non devono essere tradite. Il suo valore non deve essere mortificato. Le porte della nuova casa dei liberali, europeisti e riformisti italiani che stiamo edificando con Azione sono aperte a tutti fin da ora: il risultato elettorale che abbiamo riportato è una base per costruire una nuova storia politica per l'Italia. Un solido punto di partenza a cui arriviamo dopo poche settimane di lavoro in cui abbiamo costruito la vera alternativa moderata. Il nostro compito ora sarà rafforzarla e renderla centrale».

Alleanza sinistra - Verdi

Aboubakar Soumahoro - Collegio plurinominale P02

Tutti gli eletti al Senato:

Movimento 5 stelle, eletti 2 candidati

Gisella Naturale - Collegio plurinominale P01

Mario Turco - Collegio plurinominale P01 (Turco eletto in Basilicata, subentra Antonio Trevisi)

Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, eletti 2 candidati

Giovanbattista Fazzolari - Collegio plurinominale P01

Rauti Isabella - Collegio plurinominale P01 (subentra Ignazio Zullo)

Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista, eletti 2 candidati

Francesco Boccia - Collegio plurinominale P01

Valeria Valente - Collegio plurinominale P01

Forza Italia, eletto un candidato

Licia Ronzulli - Collegio plurinominale P01

Lega per Salvini premier, eletto un candidato

Matteo Salvini - Collegio plurinominale P01