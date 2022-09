Elezioni politiche, Senato: ci sono i primi eletti. Sisto è senatore nella Bat, Nocco a Taranto. I risultati

Non solo l'Italia, ma anche la Puglia è del centrodestra. All'indomani dell'election day, dopo la nottata di scrutuni che è quasi del tutto conclusa (alle 7.37 mancano ancora poche sezioni) si hanno già i primi nomi dei parlamentari eletti. Facile la conta nei collegi uninominali con il centrodestra che fa incetta di senatori. Nella Bat Francesco Paolo Sisto è già stato eletto, e anche Taranto ha il suo senatore: Maria Vita Nocco. Nella sfida barese, Filippo Melchiorre si impone su Maria La Ghezza (m5S) mentre a Lecce il leghista Roberto Marti stacca l'epidemiologo Pierluigi Lopalco.

A Foggia (Puglia 01) è testa a testa tra Anna Maria Fallucchi - 37,68 - candidata dei Fratelli d'Italia e del centrodestra, e la senatrice uscente del Movimento 5 Stelle, Gisella Naturale - 37,28. Si ferma invece al 17,68 la candidata del Pd e coalizione di centrosinistra Teresa Cicolella.

Nella Bat c'è il primo senatore eletto: si tratta Francesco Paolo Sisto per il centrodestra, candidato di Forza Italia al Senato nel collegio uninominale (Puglia 02) con 142.126 voti e una percentuale del 43,51. Michele Coratella per il Movimento cinque stelle invece si ferma a poco più del 26%, mentre la coalizione di centrosinistra con Domenico Lomelo, già consigliere regionale e parlamentare, attuale presidente di Europa Verde in Puglia, conferma l'andamento nazionale: 20,98%.

Chiuso lo scrutinio anche a Bari, Collegio Uninominale del Senato Puglia 03: le 938 sezioni scrutinate confermano la vittoria del centrodestra.Nella circoscrizione di Bari, il consigliere comunale Filippo Melchiorre (Fratelli d’Italia) è primo con quasi il 38,58% dei voti (160.382 preferenze), al secondo posto staccata la pentastellata Maria La Ghezza con 117.656 preferenze pari al 28,31%. Michele Nitti per il centrosinistra chiude la partita con 97.731 preferenze e una percentuale del 23,51%.

A Taranto Nocco stacca tutti. La coalizione di centrodestra nella città ionica raggiunge quota 42,51% con Maria Vita Nocco (FdI) eletta con 165.901 preferenze. Segue Roberto Fusco, candidato del Movimento 5Stelle con 117.190 voti, pari al 30,03%. Non supera invece il 20% la coalizione del centrosinistra: Mariagrazia Cascarano, candidata dei Democratici e Progressisti con 74.003, pari al 18,96%.

A Lecce (Puglia 05) la punta invece - quando mancano appena 10 sezioni per concludere lo scrutinio - il già senatore della Lega, Roberto Marti: 153.683 preferenze pari al 44,05%. Secondo il candidato di Articolo Uno candidato, coalizione di centrosinistra Pierluigi Lopalco: per il già assessore regionale alla Sanità, ritrovatosi a gestire l'emergenza epidemiologica, le preferenze sono 84.256, 24,15 in percentuale. Antonio Trevisi, per il Movimento 5 Stelle è fermo a 76.504 preferenze per il 21,93%.