Carceri, allarme Sappe dopo l'evasione del boss foggiano: «Emergenza totale»

L'ultimo caso eclatante dà solo l'idea di quanto sta accadendo nelle carceri. Ma, appunto, rappresenta solo la punta dell'iceberg: ieri sera il superboss foggiano è riuscito a evadere dal carcere di massima sicurezza di Nuoro e Sappe, il sindacato autonomo polizia penitenziaria, lancia un grido d'allarme: «Quello che da tempo sta accadendo nelle carceri Italiane non sembra interessare proprio nessuno, né la politica né l’amministrazione penitenziaria nonostante la gravità degli eventi che ormai accadono con cadenza giornaliera».

L’evasione del boss foggiano da Nuoro «la dice lunga su quello che potrebbe accadere nelle carceri pugliesi considerato che in Sardegna c’è una percentuale di detenuti/agenti di 0,87 mentre in Puglia è di 0,48 (quasi la metà) con Taranto che scende addirittura a 0,36».

Il suicidio a Taranto

A Taranto è avvenuto l’ennesimo suicidio di un detenuto con problemi psichiatrici che già in precedenza si era procurato una serie di ferite sul corpo autolesionandosi. Nel mese di settembre del 2022, il Sappe ha presentato degli esposti presso la procura della repubblica di Taranto evidenziando sia le responsabilità dell’amministrazione penitenziaria, sia per la grave carenza nell’assistenza dei detenuti con problemi psichiatrici da parte della competente autorità sanitaria.

«Purtroppo da allora nulla è accaduto mentre i poliziotti abbandonati a se stessi continuano a contare i morti, nonchè cercare di arginare le rivolte ed i gravi episodi di violenza. In tutte le righe del prospetto nazionale la regione Puglia purtroppo è maglia nera sia per l’indice di sovraffollamento che per il rapporto agenti/detenuti che è il più basso di 0,48 a fronte di una media nazionale di 0,66, con il carcere di Taranto con 0,36 è in assoluto il penitenziario più penalizzato della nazione».