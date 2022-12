La denuncia di Antigone: «Carceri troppo affollate. In Puglia celle piene al 137 per cento»

La popolazione detenuta continua a crescere. L'allarme arriva dall'associazione Antigone che registra come alla fine di novembre erano 56.225 i detenuti nelle carceri italiane, oltre 1500 in più negli ultimi 4 mesi con un tasso di affollamento del 110%. «Una percentuale di crescita che se restasse invariata- spiega Antigone - in poco tempo renderebbe le nostre carceri del tutto ingestibili».

In Puglia le carceri più affollate

Il dato sul numero di presenze rispetto ai posti regolamentari non tiene conto, infatti, secondo Antigone dei posti conteggiati ma non disponibili. In particolare le regioni con gli istituti di pena più affollati risultano: Puglia (137,7%), Lombardia (133,6%) e Veneto (128,3%). Gli istituti più affollati risultano Latina (187%), Busto Arsizio (169%) e Brindisi (168%). L'associazione rileva inoltre come nella popolazione detenuta il 4,2% (2.352) siano donne e di queste 17 sono madri con 18 figli con meno di 3 anni reclusi con loro. Infine gli stranieri sono 17.854 (31,8%) un numero stabile ed uno dei più bassi degli ultimi anni.