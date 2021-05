Puglia, tasso di positività a 5,67%: ci sono 567 contagi e 11 morti

In Puglia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 9984 test per l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 567 casi positivi (tasso di positività 5,67%): 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Un balzo notevole si registra ancora per quanto riguarda i guariti, per la prima volta oltre quota 200mila, e pertanto sono in diminuzione sia gli attuali positivi che i ricoveri. Continua l'andamento in calo - e perciò confortante - della pandemia, come si evince dal bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute. Dati che confermano le ragioni della permanenza in zona gialla.

Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

Il bilancio dell'emergenza

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test; 200.955 sono i pazienti guariti (+1.061 rispetto a ieri); 38.736 sono i casi attualmente positivi (-505).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 245.945 così suddivisi:

93.356 nella provincia di Bari;

24.541 nella provincia di Bat;

18.695 nella provincia di Brindisi;

44.120 nella provincia di Foggia;

25.518 nella provincia di Lecce;

38.553 nella provincia di Taranto;

786 attribuiti a residenti fuori regione;

376 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/o0vTO