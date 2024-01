Questa mattina a Bari , il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà al teatro Piccinni per le celebrazioni in occasione dell’ottantesimo anniversario del “Congresso di Bari”. Un evento storico di portata internazionale che si tenne in città il 28 e 29 gennaio del 1944, anche allora al teatro Piccinni, e che rappresentò la prima riunione dei Comitati di Liberazione Nazionale, costituiti dopo il crollo del fascismo e la caduta di Mussolini. Un momento fondamentale per la storia d’Italia e d’Europa, in un momento molto difficile per Bari che usciva da eventi traumatici quali l’eccidio di via Niccolò dell’Arca in cui un corteo formato principalmente da insegnanti e studenti venne colpito dal fuoco dei militari mentre chiedeva la liberazione di alcuni prigionieri politici, come lo stesso Tommaso Fiore, che partecipò al congresso e perse quel giorno il figlio Graziano. E il bombardamento del porto avvenuto i primi di dicembre, in cui i tedeschi distrussero 16 navi statunitensi di cui una carica di iprite, causando circa mille morti. Il congresso fu aperto da Benedetto Croce, che per la prima volte poté esprimere liberamente il suo pensiero antifascista con un discorso dal titolo “La libertà italiana nella libertà del mondo”, in cui poneva all’attenzione dei presenti la questione istituzionale, proponendo la liquidazione del re, corresponsabile della guerra e dell’avvento di Mussolini. Un evento che rappresentò la prima tappa di quello che sarà il futuro dell’Italia e che, come sottolinea Pasquale Martino di Anpi, fu «una premessa di quella che sarebbe stata l’Assemblea costituente».

La cerimonia