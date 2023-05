Il G7 e la Puglia: le opportunità, le insidie/ Occasione unica, da non sprecare

L’annuncio apre alla sorpresa. E la sorpresa ora diventa impegno concreto. Il governo – con presenze a elevato peso specifico a Sud, in Puglia in particolare, e per dirla tutta nel Salento – colloca qui il prossimo G7: data indicativa giugno 2024, nessuna anticipazione sul luogo, anche se le ipotesi si sprecano. Per la prima volta i Grandi della terra, i capi di stato e di governo delle sette nazioni economicamente più forti del mondo, si ritroveranno nella nostra regione. L’appuntamento lanciato da Hiroshima dalla premier Giorgia Meloni segnerà a fuoco – e a lungo – una data e un luogo. Evento straordinario.

Per la Puglia, dopo infiniti discorsi e molteplici riferimenti simbolici, l’occasione unica e irripetibile per dimostrarsi all’altezza di quanto, e non da oggi, sembrano essere assieme il suo destino e la sua vocazione, per una sorta di inclinazione culturale e spirituale modellata dalla storia e per un’evidente collocazione geografica.

E perciò, in sostanza, essere punto di incontro e di dialogo tra Est e Ovest, tra Nord e Sud. Un ponte nel Mediterraneo, dove la forma si sovrappone alla sostanza.

Bello a dirsi. Perché poi in concreto occorrerà mettere da parte divisioni e contrapposizioni. Ostracismi e ostruzionismi. Miseri calcoli di bottega. Baruffe controproducenti. In pratica, quanto fin qui visto su Pnrr, Fondi Coesione e altro ancora. E questo per dimostrare – impresa complicata, a leggere la cronaca – efficacia ed efficienza insieme nel lavoro di squadra. Perché, al di là del valore e degli obiettivi propri del G7, in ballo ci sarà anche l’immagine che la Puglia saprà offrire al mondo in un evento irripetibile, moltiplicatore unico di occasioni e opportunità. Per tutti, una chiamata all’impegno e alla responsabilità. A maggior ragione in un periodo di urne aperte per il rinnovo del Parlamento europeo e di importanti amministrazioni comunali, Bari e Lecce su tutte. E alla vigilia della grande partita per le Regionali 2025. Intanto oggi è giorno di festa. Ma il G7, con tutte le sue implicazioni, è domani. Non dimentichiamolo.