Coronavirus Italia, bollettino 5 maggio: 1.513 malati in meno, 213.013 contagi totali (+1.075), 29.315 morti (+236), 85.231 guariti (+2.352)

Il bollettino della situazione Coronavirus in Italia al 5 maggio 2020 registra 98.467 malati (attualmente positivi), 1.513 in meno rispetto a ieri. I casi totali (che comprendono morti e guariti) sono 213.013, per un incremento nelle ultime 24 ore di 1.075 unità. Il numero dei decessi sale a 29.315, 236 più di ieri. I guariti ad oggi raggiungono quota 85.231: nell'ultimo giorno se ne sono registrati 2.352.

I RICOVERI

Continua, seppur lievemente, il calo dei pazienti Covid-19 in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto alla giornata di ieri. I ricoverati con sintomi sono 16.270, in discesa di 553 unità. Restano 80.770 persone in isolamento domiciliare (pari al 82% degli attualmente positivi), 908 meno di ieri.



Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 37.092 in Lombardia, 15.323 in Piemonte, 8.681 in Emilia-Romagna, 7.116 in Veneto, 5.190 in Toscana, 3.427 in Liguria, 4.370 nel Lazio, 3.219 nelle Marche, 2.530 in Campania, 1.041 nella Provincia autonoma di Trento, 2.939 in Puglia, 2.202 in Sicilia, 984 in Friuli Venezia Giulia, 1.809 in Abruzzo, 612 nella Provincia autonoma di Bolzano, 176 in Umbria, 642 in Sardegna, 110 in Valle d’Aosta, 650 in Calabria, 177 in Basilicata e 177 in Molise.

Calo netto dei malati - gli attualmente positivi nei dati della Protezione civile - nelle quattro regioni più colpite dal coronavirus. Sono 215 in meno in Lombardia, in Piemonte -239, in Emilia-Romagna -303, in Veneto -118. I malati calano in tutto il resto d'Italia, ad eccezione della Marche, dove si registrano 13 nuovi casi, e in Basilicata, in cui se ne registrano 4. Sicilia e Valle d'Aosta non registrano nuovi attualmente positivi.



