L'oroscopo di Branko segno per segno: Scorpione travolto dal destino, nuovi influssi per l'Acquario

L'oroscopo di Branko segno per segno, per MoltoDonna, da aprile a maggio.

ARIETE

Una valanga di emozioni conclude aprile, dà il via a maggio, ma Marte in Cancro avverte di non scherzare col fuoco, anche se vostro elemento astrale. Scatenatevi con le passioni sotto Luna piena in Scorpione il 27, non male pure il ponte. Poi unico obiettivo: guadagno, lavoro, carriera. Concorrenza facilmente vinta, grazie a Urano, Giove, Saturno.

TORO...

