Ogni donna si è sentita dire, dalla discussione della tesi di laurea in poi, che avrebbe dovuto indossare un completo, possibilmente giacca e pantaloni. O, magari, una camicia bianca molto seria o che due spalline un po’ più prorompenti del solito avrebbero fatto la sua fortuna a un colloquio. Il punto è che questi consigli non sono stati elargiti solo da uomini, ma anche da amiche e colleghe ben certe che per raggiungere il proprio posto nel mondo bisogna in qualche modo adeguarsi al sentire comune. Diciamo che la “scalata al successo” del mondo femminile è dovuta passare anche per un’attenta selezione dell’outfit, perché, alla fine, la prima impressione e una stretta di mano sicura fanno molto. E, considerato che quel famigerato soffitto di cristallo è ancora abbastanza duro, forse il look può fare la sua parte se si gioca con capi audaci, tocchi di colore prorompenti e accessori ad hoc.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Fashion Week, si "imbuca" e sfila con una cuffia "da nonna": il pubblico lo scambia per modello

LE ORIGINI

Quei tailleur rigidi e scultorei nelle loro forme, che, in qualche modo, trasformano le silhouette femminili in qualcosa di più androgino, con una qualche armatura di stoffa che punta su un’estensione innaturale del busto, sono nati proprio negli anni Settanta e Ottanta, quando la donna decise che era giunto il momento di prendersi le scrivanie all’ultimo piano di un ufficio affacciato sul potere. Adesso il power dress torna, affascinante, seducente, misterioso, in una nuova forma. «Ciò che muta, in questo autunno/inverno - afferma Liane Wiggins, responsabile womenswear di Matchesfashion, importante atelier online e con tre boutique a Londra - è che si cerca di prendere meno in prestito dal mondo maschile e si punta più sulle donne, sul farle vestire con sicurezza per se stesse. C’è un gusto raffinato ed elegante.

Per esempio, da Saint Laurent camicette di chiffon con strascichi esagerati sono abbinate a blazer potenti e a pantaloni a sigaretta, mostrando come questa tendenza verrà portata in modo morbido, ma deciso». Insomma, non si è più (sembra) in un mondo di uomini dove le donne per essere credibili e contare devono vestirsi come i loro colleghi. Ovviamente le protagoniste indiscusse delle spalle forti sono le giacche o, tutt’al più, i cappotti, ma in questa stagione che si sta per aprire le passerelle hanno sfruttato anche altre possibilità, ampliando la gamma del power dressing. Tod’s ha proposto mini abiti in pelle o camicie in popeline, Versace bomber in jeans e, poi, Louis Vuitton maglioni architettonici. Da Saint Laurent, invece, il direttore creativo Anthony Vaccarello ha detto di aver pensato a Melanie Griffith e Sigourney Weaver in Una Donna in Carriera e si è rifatto al classico tailleur del fondatore, in tessuti maschili. Le giacche avevano tutte spalle esagerate, tagliate come quelle da uomo o da smoking, indossate su gonne attillate appena sopra il ginocchio. Il dettaglio interessante, però, è che gli outfit risultavano malleabili mentre scendevano dalle spalle.

IL TOCCO IN PIÙ

Insomma, quest’anno via alle esagerazioni, a forme che vanno ben oltre la nostra natura, ma con fascino, con seduzione e mai con rigidità. Il consiglio è volare alto, optando per qualcosa che non solo dia autorevolezza, ma che faccia anche sognare. Gli accessori sono fondamentali per rimarcare di che pasta si è fatte. La borsa va scelta con un guizzo insolito e con personalità.

Come la postina di Zanellato, da avere in qualche colore particolare, che va bene anche con il trench o il cappotto nero, perché li ravviva. Discorso simile per le scarpe. Comprensibile che il tacco 12 sia improponibile e che le sneaker o gli stivaletti siano un’ottima opzione. Ogni tanto, però, bisogna uscire dalla propria comfort zone ed evitare le scelte più ovvie come quella dei mocassini o delle stringate di ispirazione college e magari calzare una décolleté animalier come quella di Roger Vivier.

È assicurato che anche un gessato prenderà nuova, incandescente vita. E di conseguenza la giornata d’ufficio avrà un altro sapore. E un altro passo. Discorso simile per i gioielli: pochi, ma buoni. Gli orecchini Tiffany & co con la loro forma bold illuminano il volto e non accettano compromessi.

Hanno un design molto urbano e si possono indossare tutti i giorni, divenendo una sorta di carattere distintivo di chi li ha ai lobi. Infine, non è sempre facile gestire il potere, si possono avere segni di stanchezza o, semplicemente, voler creare un alone di mistero.

Un paio di occhiali da sole dalle lenti scure e sfumate - nella foto Fielmann - e con una montatura decisa possono essere la soluzione da tenere sempre in borsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA