Ztl, pronti i pass per le auto ibride. Dureranno un anno e si potrà sostare solo 20 minuti

Auto ibride. Accesso nelle Ztl e sosta, per soli 20 minuti minuti. Da questa mattina è possibile ritirare, presso l’ufficio traffico, i nuovi pass annuali per il transito e la sosta nella ztl della auto ibride. Lo aveva deciso il consiglio comunale il 12 luglio scorso. I titolari di auto ibride potranno quindi recarsi all'Ufficio Traffico per ritirare, facendone richiesta, il pass che gli consentirà l'accesso - per un anno in via sperimentale - alle zone a traffico limitato e la sosta ma per soli venti minuti.La modifica del regolamento (articolo 27), infatti era approdata in consiglio comunale, consentendo ai proprietari delle auto ibride (benzina-elettriche) il transito e la sosta (ma per soli 20 minuti) alle zone a traffico limitato della città dopo la sperimentazione scaduta lo scorso 7 marzo.