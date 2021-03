Gallipoli, Minerva: «Non venite a passeggiare in città». E il sindaco transenna il lungomare

Gallipoli off limits nel weekend. Il sindaco Stefano Minerva transenna il lungomare e avverte: «Chiedo a tutti i non gallipolini di non venire nella nostra città nel weekend e ai residenti non uscire se non necessario».

L'APPELLO

Un accorato appello quello del primo cittadino di Gallipoli in vista dell'ultimo weekend in zona gialla. Da lunedì infatti la Puglia torna ad essere regione in zona rossa e il rischio di assembramenti nella giornata di oggi e domani è dietro l'angolo. Si moltiplicano infatti i rigidi controlli e le raccomandazioni da parte dei sindaci, a cominciare da Carlo Salvemini a Lecce, a non sfidare il coronavirus.

LA SITUAZIONE A GALLIPOLI

Il numero di positivi oggi (sabato 13 marzo) è pari a 115. «Sicuramente da lunedì saremo o zona rossa o arancione ma abbiamo già preso provvedimenti per il weekend: abbiamo recintato il lungomare e intensificato le unità di controllo - dichiara il sindaco Stefano Minerva - . Chiedo a tutti i non gallipolini di non venire nella nostra città nel weekend e ai residenti non uscire se non necessario: dobbiamo evitare gli assembramenti e questo dipende solo da noi».

Una decisione presa di comune accordo anche con l’Associazione Commercianti e Imprenditori di Gallipoli che hanno deciso, spiega il sindaco in un post su facebook, che molte attività saranno chiuse proprio per limitare la diffusione dei contagi. «È stata una scelta per tutti sofferta ma che limita, comunque, la circolazione. Per questo, grazie alle Forze dell’Ordine per essersi messe a disposizione della nostra città. Questi giorni saranno decisivi, la responsabilità sarà di tutti».

