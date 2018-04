No Tap, volantino di minacce alla polizia: "Piovono pietre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un volantino di minacce alla polizia è stato affisso nelle ultime ore in diversi punti di Lecce, tra cui piazza Sant'Oronzo. Il foglio è intitolato "Piovono pietre" e fa riferimento alla contestazione nei confronti delle forze dell'ordine in occasione delle manifestazioni No Tap. Lo stesso volantino è stato pubblicato anche sul blog di informazione anarchica "Tilt". Sono in corso indagini da parte della Digos per risalire agli autori del gesto.