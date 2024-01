Salento, incidente rocambolesco nel centro abitato: colpisce un'auto parcheggiata e il mezzo si ribalta. Ferita una ragazza

Rocambolesco incidente stradale in serata su via Madonna dei Greci a Veglie, in Salento. Ferita una giovane, alla guida di una Renault Clio che dopo l’impatto contro una vettura parcheggiata si è cappottata al centro della carreggiata. Immediata è scattata la richiesta di soccorsi che ha richiamato sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e i sanitari del 118.

In ospedale

La ragazza, estratta dall’abitacolo dell’auto dai caschi rossi, è stata consegnata al personale medico che ne ha disposto il ricovero in codice giallo all’ospedale di Copertino. Sul luogo del sinistro per i rilievi planimetrici sono intervenuti i carabinieri.