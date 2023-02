Un presidio sanitario a Ecotekne. La ministra Bernini: «Autonomia? Nessun dubbio: UniSalento ha dipartimenti di eccellenza»

Un presidio sanitario all'interno del campus Ecotekne. L'Università del Salento presenta la nuova struttura nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico, alla presenza del direttore generale dell'Asl, Stefano Rossi. Una sorta di ambulatorio che ospiterà il personale sanitario disponibile in caso di urgenze con sportelli attivi per il supporto psicologico per gli studenti universitari.



L'inaugurazione dell'anno accademico - il cui tema della giornata è Il tema della giornata "Verso un nuovo assetto geopolitico"- ha ospitato anche una lectio magistralis del direttore di Limes, Lucio Caracciolo.

Le parole della ministra Bernini

Presente la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, che prima della cerimonia ha voluto incontrare una delegazione di studenti. Sull'Autonomia e sulle perplessità lanciate dagli atenei del Mezzogiorno, la ministra ha spiegato: «Dipende da cosa si intende per Autonomia, l'importante è che venga messa in pratica con un concetto perequativo. Noi abbiamo sempre rispetto alle Università riconosciuto le specificità. UniSalento ha avuto dei dipartimenti di eccellenza, è stata in grado di creare delle specificità merceologiche interessantissime. Università che è nata attraverso l'innovazione - ha aggiunto la ministra - Questo è quello che si deve fare. Per me differenziare significa valorizzare ciò che è caratteristico». Ha poi assicurato grande attenzione al tema del disagio degli studenti. Proprio su questo alcuni ragazzi di Unisalento avevano inviato una lettera al Ministero, richiamando le criticità di un esame scoglio a Lettere: «Ho letto ed è sicuramente uno stimolo», ha commentato.

Il rettore



Pollice ha ribadito l'attenzione di Unisalento alla salute mentale dei ragazzi e al mondo della Medicina in generale, dopo il via, due anni fa, al corso in Medtec e l'anno scorso quello in Infermieristica.

Durante il discorso della presidente del Consiglio degli Studenti, Diletta De Pascali, alcuni ragazzi presenti in aula hanno esposto alcuni cartelli per comporre una scritta: «Non è merito se non abbiamo le stesse possibilità».