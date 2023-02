Lecce, inaugurazione anno accademico UniSalento

Cerimonia di inaugurazione questa mattina all'Università del Salento per il nuovo anno accademico. Presente anche la ministra Anna Maria Bernini intervenuta anche sul tema della Federazione degli Atenei. «L'idea mi piace. Per quanto mi riguarda, gli atenei a livello regionale dovrebbero mettersi d'accordo per evitare delle duplicazioni o triplicazioni di offerte formative, dovrebbero fare rete. Nessuno si salva solo, soprattutto adesso. E quando si fa squadra, tutti lavorano nella stessa direzione», ha detto la ministra rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla proposta avanzata nei giorni scorsi dal rettore dell' Università di Bari Stefano Bronzini sulla costituzione di una federazione di Atenei in Puglia. «Non c'è uno strumento buono o cattivo di per sé stesso, ma dipende - ha concluso - come lo si realizza».