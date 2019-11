«Momento di poca sobrietà», un biglietto di scuse e la “pigna" torna al suo posto in piazza

Ultimo aggiornamento: 17:54

E’ tornata al suo posto la grande pigna in ceramica posta all’apice del colonnino centrale del rondò di piazza Municipio, a Cutrofiano.La restituzione è accompagnata da un biglietto di scuse da parte dei trafugatori. Che hanno giustificato l’atto quale, “frutto di un momento di poca sobrietà”, a conclusione di una serata di festa.l messaggio si conclude con il gentile augurio di “Buone feste Cutrofiano”.Si conclude così il giallo del furto della "pigna", l'opera in ceramica dono di un artigiano del luogo, Emanuele Maglio, al paese. La pigna, posta al vertice di una colonna centrale, è parte di una più complessa opera. Alla cui base sono presenti altre quattro pigne, più piccole, a farle da corona. A causa delle luci poste al loro interno, poi, di notte proiettano all’esterno un piacevole gioco di luci. Il furto si è verificato nella notte a cavallo fra sabato e domenica scorsa. Che, in mattinata avrebbero chiamato il centralino del municipio, nell’intento di chiedere scusa, direttamente al sindaco, Oriele Rolli, che non era in sede. Poi la decisione di rimettere il bene e al suo posto e scusarsi, con tanto di cuoricino finale.