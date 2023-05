Maneggia la pentola con l'olio bollente: donna gravemente ustionata al volto

Anziana ustionata in volto dall’olio bollente che stava maneggiando in una pentola sulla cucina. Il grave incidente domestico si è verificato nel pomeriggio in un’abitazione ad Ugento. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, la donna impegnata tra fornelli ed elettrodomestici da cucina, sarebbe stata travolta in viso dallo scoppio dell’olio incandescente.

I soccorsi

La situazione è apparsa subito seria. Scattata la richiesta dei soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che constatata la gravità delle ferite riportate dalla donna sul volto, hanno disposto il ricovero d’urgenza nel reparto grandi ustioni dell’ospedale “Perrino” di Brindisi. La donna tuttavia non sarebbe in pericolo di vita.