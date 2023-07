Trovata senza vita a Tuglie la donna scomparsa nel tarantino il 13 luglio scorso

Il corpo senza vita e in stato di decomposizione di una donna 79enne, originaria della provincia di Taranto, è stato ritrovato ieri sera a Tuglie, comune salentino. Si tratta di Anna D’Alessandro 79enne di Leporano di cui si erano perse le tracce il 13 luglio scorso. Il cadavere è stato ritrovato ieri, in tarda serata, alla periferia del paese. La donna era riversa vicino alla sua auto, una Fiat Cubo.

La scoperta

In paese erano in corso i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine quando è stato scoperto il cadavere della donna in strada Vicinale della foresta. A denunciare la scomparsa era stato il figlio della donna che la mattina del 13 luglio si era recato presso la stazione dei carabinieri.