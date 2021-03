Tricase revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini. Ma il sindaco vota no

Tricase revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini: il Consiglio comunale ha votato a favore della misura dopo le polemiche scoppiate alcune settimane fa. Non c'è stata unanimità: la revoca è arrivata a maggioranza con 10 voti favorevoli, 6 contrari e l'astensione del presidente del Consiglio. Tra i favorevoli cinque voti dai banchi del centrosinistra (alla guida il Comune) e cinque voti dalle opposizioni. Una maggioranza trasversale agli schieramenti politici con il sindaco Antonio De Donno che ha votato contro la revoca e i singoli consiglieri che, al netto di alcuni partiti (compatto il Pd sul fronte del sì), si sono espressi, come si dice in questi casi, secondo coscienza.

Nei giorni scorsi il caso, dopo la sollecitazione iniziale alla revoca avanzata da Giovanni Carità, consigliere di opposizione di sinistra, era passato al vaglio della Commissione Cultura con un lavoro di approfodimento delle ragioni storiche della cittadinanza onoraria risalente al 1924. Ieri sera, poi, il voto in aula a Palazzo Galatone con le posizioni differenziate dei consiglieri. Si chiude così un caso su cui anche i sindacati - prima la Cgil e poi la Uil - avevano chiesto alla maggioranza e al sindaco una netta presa di posizione a favore della revoca.