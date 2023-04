Il premio Oscar Helen Mirren premia i bimbi. «Salento, amo la gente»

«Ho avuto tutto dal Salento e la cosa più importante sono le persone. Un bel posto, un bel mare, belle campagne, belle città, ma la parte più bella del Salento sono le persone». Ancora una dimostrazione di generosità ed affetto da Helen Mirren che è ritornata a Tricase, nel cineteatro Moderno per premiare personalmente i bimbi che hanno vinto i premi nell’estrazione della lotteria (dopo la presentazione del suo film – a metà marzo), il pupazzo di “Espera”.

Helen Mirren, sorprendendo tutti si è presentata nel pomeriggio per ringraziare anche gli organizzatori e fare qualche foto con le piccole vincitrici: «Amo il Salento, amo la città di Tiggiano, mi piace la mia seconda città, Tricase. Siamo qui in questo momento nel cinema di Tricase dove ho avuto un bellissimo screening del mio film e tutti i miei amici e miei vicini sono andati a vederlo. Sono molto grata che siano venuti a vederlo».

L’attrice premio Oscar, ormai salentina d’adozione ha dato in omaggio lo scorso 16 marzo cinquecento biglietti, andati esauriti in pochi minuti, ai bambini e alle famiglie di Tricase e Tiggiano per assistere alla proiezione di Shazam! Furia degli dei, il film sul supereroe della DC Comics Shazam e nel quale l’attrice britannica interpreta il ruolo della malvagia Espera. Mirren con il marito, il regista Taylor Hackford, è ormai di casa nel sud Salento: i due vivono a Tiggiano dove hanno acquistato una masseria. Il sindaco di Tiggiano Giacomo Cazzato ha commentato: «Helen vive con enorme discrezione e generosità nella comunità di Tiggiano, come una vera cittadina e allo stesso tempo i cittadini rispettano la sua presenza, sono orgogliosi che sia la migliore promoter del nostro Comune, la migliore ambasciatrice del nostro Comune al mondo”. Helen Mirren ha sostenuto anche la campagna a favore del salvataggio degli ulivi salentini dalla Xylella, senza dimenticare alcune immagini che la ritraggono mentre raccoglie rifiuti dalle campagne.

L'iniziativa

«L’evento dello scorso 18 marzo - dichiara il presidente della Pro Loco di Tricase, Paolo Scarascia - è stato un evento apprezzato da tutta la comunità di Tricase - un gesto molto gradito dalle famiglie e dai ragazzi che hanno partecipato, ne è prova che i biglietti sono andati via in pochi minuti. Noi come Pro loco ci teniamo moltissimo a ringraziare Helen Mirren perché dimostra veramente il suo attaccamento a questa terra». Insomma, generosa e tenace, Helen Mirren è un’attrice “salentina” di quelle che lasciano il segno. Per la tempra, l’energia che le sgorga con naturalezza soprattutto quando si parla di Salento.

