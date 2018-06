Travolto in scooter nella notte nel centro di Lecce: muore un 23enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Un giovane di 23 anni è morto in un incidnete avvenuto nella notte nel centro di Lecce, all'incrocio tra viale Rossini e via Gentile. Il giovane era alla guida di uno scooter che, per cause ancora in corso accertamento, si è scontrato con un'auto. Soccorso e trasportanto al "Vito Fazzi" con un'ambulanza del 118, il 23enne è morto pochi minuti dopo.