Torte a domicilio per compagni di classe e amici: così Marta festeggia i suoi 17 anni

La ragazza si chiama Marta e ha certamente una madre instancabile. Già, perché per festeggiare a distanza il compleanno della figlia, la donna non ha esitato a sfornare non una ma ben ventuno torte di compleano: una per ogni compagno di classe della ragazza, studentessa del liceo classico Quinto Ennio, che ieri compiva 17 anni. Instancabile anche il padre, che ha recapitato la gradita sorpresa a compagni di classe e amici, non solo a Gallipoli ma anche nei paesi vicini, nel pieno rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

Il dolce è così arrivato ai compagni di scuola (in realtà, alcuni compagni di classe e altri amici), che hanno potuto festeggiare virtualemente ma non troppo. Una trovata ingegnosa e certamente un po' impegnativa per rendere la festa indimenticabile. La mamma si chiama Giulia e la sua impresa è stata rilanciata sulla pagina Facebook Succede a Gallipoli, dove la storia ha ottenuto centinaia di like. Poi, nel pomeriggio, festeggiata e amici tutti insieme collegati on line per un brindisi di augurio. Per una volta, al posto della didattica a distanza il compleanno in presenza (almeno in video).

Ultimo aggiornamento: 22:40

