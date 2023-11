Salento, casette mobili con giardino e veranda non autorizzate: scatta il sequestro

Case mobili non autorizzate, con tanto di verande e giardino, sequestrate in un camping del Salento. La guardia di finanza di Porto Cesareo ha sequestrato 68 casette mobili installate all'interno di un camping in località Torre Lapillo perché prive dei titoli abilitativi e delle relative autorizzazioni paesaggistiche. L'area interessata dall'insediamento abitativo sequestrato è pari a complessivi 26.700 metri quadrati. Sono invece 2.778 i metri quadri riferibili alle casette dotate di ampie verande in legno e giardino di pertinenza, in grado di ospitare fino a cinque persone ciascuna, completamente arredate e munite di tutti i confort.

Il sequestro preventivo d'urgenza risale allo scorso mese di ottobre, convalidato successivamente dal gip di Lecce su parere favorevole della procura.