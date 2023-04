Brindisi, 19 villette vacanza «sul demanio e senza permessi»: scatta il sequestro

Un'area di cinque mila metri quadri a ridosso del mare, dove era in corso la realizzazione di 19 mini appartamenti, sostanzialmente villette vacanze, è stata sequestrata nel Brindisino, a Torre Santa Sabina marina di Carovigno.

Sul demanio marittimo senza permessi

L'attività congiunta di Capitaneria di porto, carabinieri forestali e guardia di finanza avrebbe fatto emergere che le unità abitative, di circa 40 metri con pergolato, erano in costruzione sul demanio marittimo in assenza di titoli autorizzativi. Il tutto avveniva, secondo l'accusa, in un terreno con destinazione urbanistica agricola. Il sequestro preventivo è stato disposto, viene specificato in una nota, per il «pericolo che la libera disponibilità potesse aggravare o portare ad ulteriori conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati».