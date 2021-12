Truffa con fotovoltaico, sequestro beni

Una società attiva nel settore delle energie rinnovabili in provincia di Bari avrebbe percepito illecitamente contributi pubblici, per un totale di oltre 3 milioni di euro, presentando al Comune di Corato permessi, in realtà mai ottenuti, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Per questo, all'esito delle indagini, militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Barletta hanno sottoposto a sequestro beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per oltre 3 milioni, nei confronti della stessa società.

Fotovoltaico, contributi ottenuti illecitamente. Sequestro da parte della Finanza: sigilli a impianti e denaro per tre milioni